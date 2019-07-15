Глава Росприроднадзора предложила водить экскурсии на мусорные полигоны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предлагает организовывать экскурсии на мусорные полигоны, чтобы развивать культуру людей в обращении с отходами. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

"Что бы мы с вами ни обсуждали, по какому бы пути ни пошли - строительство ли мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, раздельный ли сбор мусора, или все это в комплексе - если мы с вами ничего не будем делать и ничего не будем менять, это все равно, что совершить преступление против природы. Я была на полигонах. По ним надо водить экскурсии, чтобы каждый из нас понимал, где конкретно заканчивает жизнь тот мусор, который мы с вами выбрасываем", - сказала Радионова.

В России перерабатывается около 7% из 70 млн т коммунального мусора, которые образуются ежегодно в стране. К настоящему моменту, по словам заместителя главы Генпрокуратуры Александра Буксмана, совокупно мусорные полигоны в России заняли площадь в 4 млн га - это сравнимо с размерами Нидерландов или Швейцарии. Снизить объем вывозимых на свалки материалов и увеличить долю отправляемого на переработку мусора с текущих 7% до 36% к 2024 году (согласно показателям нацпроекта "Экология") призвана реформа отрасли обращения с отходами, которую запустили в 2019 году.

По словам Радионовой, это "самая, наверное, знаковая реформа, самая обсуждаемая, с самым большим количеством вовлеченных в нее граждан, юридических лиц, правительства, субъектов, муниципалитетов". "Не везде эта реформа начата <…> Есть регионы, которые должны были войти в эту реформу, однако этого не сделали. Во Владимирской, Курганской областях, Еврейском автономном округе, Ненецком автономном округе, Республике Марий Эл, Приморском, Хабаровском краях уже расторгнуты ранее заключенные соглашения с региональными операторами", - отметила глава Росприроднадзора.

Она добавила, что в некоторых субъектах отобранные региональные операторы не приступили к работе, например в Архангельской, Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Томской, Рязанской, Саратовской областях, Забайкальском, Камчатском крае, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Краснодарском крае.

"Субъектам нужно обратить на это внимание, потому что никаких законных оснований не входить в эту реформу у них нет", - подчеркнула глава ведомства.