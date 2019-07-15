Эксперты ЮНЕСКО оценили уровень и скорость цифровизации в России

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Председатель межправительственного совета программы ЮНЕСКО "Информация для всех" (IFAP) Дороти Гордон и заместитель гендиректора сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Моэз Чакчук оценили уровень и скорость цифровизации в России как высокие. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

По данным министерства, такое заявление было озвучено в ходе 15-й Всемирной конференции по интеллектуальному капиталу "Искусственный интеллект и следующее поколение компетенций", которая прошла в штаб-квартире ЮНЕСКО 11-12 июля. Россия получила на конференции специальный статус "страна-гость".

Во время мероприятия директор департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи РФ Михаил Насибулин представил мировым экспертам национальную программу "Цифровая экономика РФ". В частности, в докладе прозвучала информация о подключении к интернету 100 тыс. социально значимых объектов по всей стране в ближайшие три года и о разработке суперсервисов - проактивных электронных услуг, объединенных по основным жизненным ситуациям. Также акцент был сделан на достижениях России в сфере "сквозных" цифровых технологий на примере отечественной разработки в области распознавания лиц, благодаря которой во время проведения ЧМ-2018 в России было предотвращено несколько преступлений.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.