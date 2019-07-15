{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев призвал следить за качеством исполнения поручений по нацпроектам

Премьер-министр также заявил о необходимости усилить правами и обязанностями проектные комитеты
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал не гнаться за количеством исполненных поручений по нацпроектам в ущерб качеству.

На эту тему

"Главное для нас, конечно, не количественное исполнение тех или иных поручений, а движение вперед к достижению тех целевых показателей, на которые мы все рассчитываем", - сказал он, открывая заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Медведев напомнил, что в первом полугодии 2019 года прошло семь заседаний президиума, на которых были рассмотрены шесть нацпроектов. По результатам были даны 85 поручений. "Они реализуются, я не могу сказать, что там ситуация какая-то драматическая, - констатировал глава кабмина. - Нет, в общем и целом поручения реализуются с достаточно неплохой эффективностью".

Премьер добавил, что необходимо обсудить вопросы оптимизации проектной работы, в частности, усилить правами и обязанностями проектные комитеты, которыми руководят вице-премьеры.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Медведев: в ряде регионов может не хватить рабочих на стройках по нацпроектам
Глава кабмина также подчеркнул необходимость выработки мер, которые позволят не допустить спекулятивного роста цен на строительство
Читать полностью