Минобрнауки приступило к разработке сервисов единой цифровой платформы для ученых

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Подведомственные Минобрнауки РФ организации приступили к разработке первой очереди сервисов единой цифровой платформы научного и научно-технического взаимодействия, создаваемой по нацпроекту "Наука", ожидается, что ее облик и конфигурация будут созданы к концу года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

"Начата разработка первых сервисов (Цифровой платформы совместных исследований, ЦПСИ - прим. ТАСС). Надеюсь, что до конца года мы увидим облик и конфигурацию будущей платформы. Это, конечно, большая серьезная работа, в которую вовлечены несколько серьезных институтов и университетов. Эта работа рассчитана на два-три года", - сказал Трубников.

По его словам, все решения по созданию платформы, в том числе техническое задание, концепцию, задачи, правила и порядок эксплуатации, определяются Советом по цифровизации при министерстве. В него входят представители около 30 профильных институтов Российской академии наук, университетов и организаций.

"Платформа, а я ее называю биржей знаний, - это инструмент взаимодействия, с помощью которого фундаментальные заделы, созданные учеными и положенные на полки, станут открытыми для индустрии и наукоемкой экономики. Одна из проблем, которые я вижу сегодня, состоит в том, что представители индустрии не всегда знают о созданных научных заделах. И, в свою очередь, институты, университеты тоже неактивно говорят о своих достижениях. Поэтому нужно создать площадку, на которой открытый диалог и информирование будут ускорять коммерциализацию научных разработок", - пояснил замминистра.

Он добавил, что ЦПСИ будет открытым государственным ресурсом, доступ к которому компании и исследователи получат бесплатно. Кроме того, планируется, что платформа объединит уже созданные информационные системы, в том числе существующие на базе федеральных органов исполнительной власти и министерств.

Единая цифровая платформа научного и научно-технического взаимодействия, организации и проведения совместных исследований в удаленном доступе, в том числе с зарубежными учеными (ЦПСИ) создается в рамках федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (входит в нацпроект "Наука").

О нацпроекте

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.