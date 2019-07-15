Более 1500 редких изданий осетинской литературы оцифруют к 2024 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют к 2024 году оцифровать более 1500 памятников краеведческой осетинской литературы, изданных до 1945 года. Работы будут проводить по нацпроекту "Культура", сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"В Северной Осетии с 2019 по 2024 годы будет оцифровано более 1500 книжных памятников краеведческой осетинской литературы, изданных до 1945 года, которые впоследствии включат в Национальную электронную библиотеку", - цитирует пресс-служба слова министра культуры республики Эльбруса Кубалова на заседании о ходе реализации нацпроекта.

По его словам, уже оцифрованы первая осетинская печатная книга, изданная в Москве в 1798 году, семь книг на осетинском языке, изданных в Берлине в 1830 году в типографии Евгения Гутнова, а также сборники сведений о кавказских горцах 1819-1820 годов.

В ближайшее время специалисты планируют оцифровать прижизненные издания и книги, посвященные жизни и творчеству основоположника осетинской литературы - поэта Коста Хетагурова.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.