Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

МОСКВА, 16 июля. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Стоимость коммунальной услуги "обращение с твердыми коммунальными отходами" (ТКО) для населения рассчитывается исходя из статистических данных: тариф регионального оператора за перемещение 1 т или куб. м отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней. В марте 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что действующая "система платы за мусор не до конца справедлива" и необходимо переходить от норматива к оплате "по факту", Минприроды начало прорабатывать этот вопрос. Однако участники рынка и чиновники с весны разводили руками на вопрос корреспондента ТАСС, как технически можно будет разделить стоимость собравшегося на контейнерных площадках мусора по многоквартирным домам и отдельным квартирам. В июле в Telegram-каналах появилась информация, что правительство немного сменило направление и теперь обсуждает более реализуемую схему "по факту" - платить не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке.

"Правительство прорабатывает механизм, как рассчитываться "по факту" <…> Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами", - сказал Макрушин.

В Минприроды ТАСС заявили, что уже подготовили проект постановления правительства о переходе на оплату мусора исходя из фактически накопленного объема, но отраженный в нем механизм не раскрыли.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил ТАСС, что проект постановления пока не видел, однако считает механизм расчета стоимости "по факту" в том виде, в каком его понимает широкая аудитория, реализуемым. Он напомнил, что в мире есть положительный опыт работы такой системы, и в России она позволит справедливо экономить людям, которые "производят" меньше мусора.

Исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая страна" Руслан Губайдуллин высказал противоположное мнение. "Необходимо учитывать, что институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. По итогам первого года работы будет понятен реально образуемый объем твердых коммунальных отходов. Причем, он может быть выше нормативного значения, то есть в отдельных случаях оплата "по факту" может привести к росту конечного платежа", - сказал он ТАСС.

Контейнеры на замке

Губайдуллин отметил, что идея в целом хорошая, и в мире действительно есть положительные примеры работы такой системы строго "по факту", однако это долгосрочная перспектива, которая требует инфраструктуры и изменений в законодательстве. "К этому многие развитые страны шли достаточно долго <…> Непонятен механизм одномоментного перехода на оплату "по факту", так как в большинстве регионов контейнерные площадки используются и юридическими лицами, что не всегда позволяет определить фактически образованный гражданами объем ТКО. Создание контейнерных площадок с закрытым доступом конкретных потребителей может частично решить указанную проблему, но в данном случае требуются дополнительные средства", - пояснил эксперт.

Если для создания системы "по факту" потребуются какие-то специальные контейнеры с ограниченным доступом жителей к ним, то самое время заняться приобретением таких бачков, считает Бурматов.

"Это очень хороший повод поменять контейнеры. Лучше закупать сейчас нормальные, которые позволят производить оценку объема или веса накопленных отходов <…> Я вижу в оплате "по факту" шаг вперед. Будет ли это последним шагом вперед - очевидно, нет, нам есть еще куда двигаться", - добавил он.

Ранее Макрушин заявлял, что дефицит контейнерных баков (без учета внедрения раздельного сбора отходов) в России сейчас оценивается в 750 тыс. единиц. Чтобы его восполнить, требуется около 9 млрд рублей. По словам исполнительного директора РЭО, власти обсуждают сейчас, как можно помочь регионам закупить это количество баков.

В Минприроды ТАСС уточнили, что в настоящий момент редактируют проект постановления о переходе на оплату "по факту" так, чтобы предусмотреть все слабые места системы. "Проект постановления в настоящее время дорабатывается по замечаниям ФОИВов [федеральных органов исполнительной власти] и экспертного сообщества, в том числе, с целью нивелирования негативных эффектов при расчетах за фактическое образование ТКО. Большую роль в части контроля фактически образованных объемов ТКО должны сыграть управляющие компании, ТСЖ и органы местного самоуправления, послужив своеобразным метром между жителями и региональным оператором", - добавили в профильном ведомстве.

Реформа обращения с ТКО

Институт региональных операторов по вывозу мусора появился в России в рамках реформы мусорной отрасли. В ее ходе также была вынесена услуга по обращению с мусором отдельной строкой в платежной квитанции для жителей, чтобы сделать весь процесс прозрачным для людей.

Реформа отрасли стартовала в РФ с 1 января 2019 года, пока в нее не вошли 11 регионов по разным причинам. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Так, на переработку к 2024 году будет отправляться 36% мусора вместо 7% в 2019 году, согласно паспорту национального проекта "Экология".

Рост площади свалок представляет серьезную проблему для России. Ежегодно в стране образуется порядка 70 млн т бытового мусора. Совокупно мусорные полигоны в РФ, по словам заместителя главы Генпрокуратуры РФ Александра Буксмана, заняли площадь в 4 млн га, что сравнимо с размерами Нидерландов или Швейцарии.