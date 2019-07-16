Суперсервис для участников пенсионной системы может появиться в 2020 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по цифровому государственному управлению при АНО "Цифровая экономика" (среди учредителей - крупнейшие компании, связанные с технологическим сектором, и правительство) рассмотрела проекты восьми новых комплексов госуслуг в режиме онлайн - так называемых суперсервисов. В частности, один из таких сервисов - "Пенсии онлайн" - планируется запустить уже с 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО.

"Рабочая группа рассмотрела суперсервисы "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов", "Пенсия онлайн", "Трудовая миграция онлайн", "Оформление европротокола онлайн", "Имущество онлайн" и "Образование в РФ для иностранцев", "Правосудие онлайн", "Мое здоровье онлайн", - говорится в сообщении АНО.

Так, пояснили в пресс-службе организации, суперсервис "Пенсия онлайн", который будет помогать гражданину на протяжении всего периода его участия в пенсионной системе, может быть запущен в три этапа с 2020 года по 2022 год, комплекс госуслуг "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов", который предполагает онлайн-оформление документов для грузовых перевозок на автомобильном транспорте, планируется реализовать с 2019 года по 2024 год. Кроме того, суперсервис "Трудовая миграция онлайн", обеспечивающий легализацию трудовой деятельности мигрантов и контроль миграционных потоков, также может начать реализовываться с 2020 года по 2024 год, уточнили в пресс-службе АНО.

Суперсервис "Оформление европротокола онлайн", который планируют запустить уже в 2019 году, предполагает создание экосистемы, охватывающей весь процесс по оформлению ДТП и урегулированию убытков в рамках ОСАГО, а также различные каналы взаимодействия участников ДТП, страховщиков и госавтоинспекции. Комплекс госуслуг "Имущество онлайн", в свою очередь, подразумевает удаленное оформление прав на земельные участки: аренды, владения, оформления разрешений.

Кроме того, АНО рассмотрела суперсервис "Образование в РФ для иностранцев", который представляет собой мультиязычную цифровую платформу для подачи заявки, прохождения отбора в российские вузы и последующего сопровождения студентов во время обучения, и комплекс госуслуг "Правосудие онлайн", направленный на удаленную и безбумажную подачу заявлений в суд.

Также рабочая группа обсудила запуск суперсервиса "Мое здоровье онлайн", благодаря которому граждане смогут получать полис обязательного медицинского страхования онлайн, прикрепляться к поликлинике, записываться к врачам, в том числе на прохождение медкомиссии для получения водительских прав с выдачей электронной справки, а также вызывать врача на дом.

О суперсервисах

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.