Образовательный интенсив "Остров" в 2020 году может пройти за пределами России

СКОЛКОВО, 16 июля. /ТАСС/. Организаторы ежегодного образовательного интенсива "Остров 10-22", который проходит в Сколковском институте науки и технологий с 10 по 22 июля, обсуждают возможность проведения интенсива в 2020 году за рубежом. Об этом сообщил во вторник специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на одной из площадок "Острова".

"Где будет "Остров 10-23"? Пока не знаю. Мы обсуждаем, идея пока такая: сделать чуть поменьше его и не в России. В одной из зарубежных стран в логике экспорта российских технологий и образования и российских высоких технологий вообще", - сказал он. Песков добавил, что в "Острове 10-23" планируется участие ведущих российских технологических предпринимателей и партнеров интенсива из числа мировых образовательных компаний. При этом финальное решение о месте проведения, по его словам, пока не принято.

Образовательный интенсив "Остров 10-22", работа которого стартовала 10 июля в Сколтехе, организован Министерством образования и науки, Агентством стратегических инициатив, Фондом "Сколково", РВК, Университетом "20.35", организацией "Цифровая экономика" и Платформой НТИ. Его цель - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. Ожидается, что в работе лабораторий и факультетов интенсива примут участие более полутора тысяч человек, среди которых будут представители 100 университетов, предприниматели, ученые и управленцы из 72 регионов.

Первый образовательный интенсив "Остров 10-21" прошел летом 2018 года на острове Русский во Владивостоке. Там впервые были определены принципиально новые подходы и практики интенсивного обучения с применением технологий искусственного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуальных образовательных траекторий.

Для вузов участие в "Острове" станет началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно паспорту нацпроекта, к 2020 году должно быть создано 14 центров компетенций НТИ.