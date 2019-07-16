Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова. Об этом говорится в сообщении Vostok.

Как сообщили в компании, сделка даст возможность GHP Group и председателю правления группы Марку Гарберу интегрировать технологии распределенного реестра в свои добывающие, производственные и логистические активы, а также проекты партнеров. Сумма сделки при этом не разглашается.

"Технологии распределенного реестра - чрезвычайно перспективный рынок, а Vostok - один из лидеров российского рынка с потенциалом развития в мировом масштабе. Разработки Vostok помогут проектам GHP Group выйти на новый уровень технологического развития. Группа продолжит развитие проекта, сохранив управленческую команду и команду разработчиков платформы, компетентность которых подтверждена их участием в разработке дорожной карты по развитию технологий распределенного реестра", - цитируются слова Гарбера в сообщении.

Так, пояснили в пресс-службе, последний год Vostok начал сотрудничество с крупными российскими корпоративными и государственными заказчиками: Сбербанком, "Трансмашхолдингом", ВЭБ.РФ, Ростехом и Нижегородской областью. В частности, по соглашению с Нижегородской областью, разработана система гражданского голосования, позволяющая жителям области определять на какие цели будут направлены их налоги. Таким образом, отмечается в сообщении, теперь Иванов сосредоточится на развитии своего основного проекта - Waves Platform "для создания следующего поколения интернета с умными, децентрализованными сервисами, работающими на блокчейне".

В декабре 2018 года Vostok привлек порядка $120 млн инвестиций, причем инвесторами выступили иностранные юрлица. На момент совершения сделки капитализация компании оценивалась в $600 млн.

Технология распределенного реестра - одна из "сквозных" цифровых технологий, определенных в национальном проекте "Цифровая экономика".

Всего в нацпроекте "Цифровая экономика" выделяют девять "сквозных" цифровых технологий, которые считаются наиболее перспективными и ведущими к радикальным изменениям существующих рынков и к появлению новых. В частности, это методы обработки "больших данных" (big data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.