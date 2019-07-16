В Нижегородской области выделят 100 млн рублей на поддержку фермеров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Фермеры Нижегородской области получат грант в размере 100 млн рублей на развитие отрасли до конца лета. Средства будут выделены в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщил журналистам во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2019 году фермеры региона получат 100 млн рублей по национальному проекту, 96 млн рублей выделяется из федерального бюджета и 4 млн рублей - из областного бюджета", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что субсидии помогут фермерам региона реализовать проекты по созданию и развитию хозяйств, что позволит производить экологически чистые продукты питания для жителей региона, а также создать дополнительные рабочие места в районах Нижегородской области.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов пояснил ТАСС, что распределение средств пройдет по принципу конкурсного отбора. Желающие принять участие должны направить заявку до 30 июля, итоги конкурса подведет комиссия в августе.

В пресс-службе главы региона ТАСС сообщили, что по поручению губернатор региона была разработана региональная программа национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которого в Нижегородскую область до 2024 года из федерального бюджета поступит более 2,5 млрд рублей на господдержку бизнеса.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ на период до 2024 года. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На реализацию нацпроекта до 2024 года выделят 481,5 млрд рублей.