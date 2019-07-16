Акимов: правительство обсуждает налоговые льготы для роботизирующих ручной труд компаний

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Правительство России рассматривает возможность введения налоговых преференций для компаний, занимающихся роботизацией ручного труда, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

"Роботизация и замена ручного труда манипуляторами - тема, которая недавно обсуждалась на совещании председателя правительства по достижению национальной цели по доли компаний, которые занимаются инновациями. Есть идея, в том числе осуществлять и налоговое стимулирование замены ручного труда современными решениями, потому что в нашей экономике это одна из сложных проблем, это рецепт быстрого роста производительности труда, повышения эффективности производства", - сказал он по итогам совещания, посвященного реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Одна из национальных целей, установленных в указе президента РФ Владимира Путина от мая 2018 года, - ускорение технологического развития России и увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа. На достижение этой цели направлены, в частности, мероприятия нацпроекта "Цифровая экономика", в котором отдельное место отводится развитию робототехники.