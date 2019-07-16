Центр по поддержке одаренных детей в Адыгее будет работать на базе 18 лабораторий

МАЙКОП, 16 июля. /ТАСС/. Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта "Полярис-Адыгея", созданный в республике по модели центра "Сириус" в рамках национального проекта "Образование", начнет работу в октябре на базе 18 лабораторий. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель экспертного совета центра "Полярис-Адыгея", врио ректора Адыгейского госуниверситета Дауд Мамий.

"Адыгея как победитель конкурсного отбора в рамках национального проекта "Образование" получила субсидию из федерального бюджета в сумме более 213 млн рублей, которая направлена на создание регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта "Полярис-Адыгея" по модели центра "Сириус". Основная часть выделенных средств пойдет на организацию 18 лабораторий, работу которых мы планируем запустить в октябре", - сказал он.

Среди них - лаборатории искусственного интеллекта и Big Data, физики будущего, прототипирования, биоинформатики, робототехники и мехатроники и другие. Формируя их перечень, в республике учли опыт всех ведущих образовательных центров в России. "Это не просто красивые названия, каждая из лабораторий будет оснащена лучшим на сегодняшний день оборудованием и соответствующим программным обеспечением", - пояснил Мамий.

Центр "Полярис-Адыгея" создается как структурное подразделение республиканской естественно-математической школы (РЕМШ), которая уже в течение 20 последних лет успешно развивает в регионе систему поиска и поддержки одаренных детей в области математики, информатики и естественных наук, занимая в этой области одну из ведущих позиций на Юге России, уточнил председатель экспертного совета центра, ранее возглавлявший РЕМШ.

"Мы не будем строить новые здания, реализуем проект на базе существующей образовательной инфраструктуры, создав три кластера по направлениям "Наука", "Спорт" и "Культура". Ключевую роль будут играть два вуза региона - Адыгейский государственный (АГУ) и Майкопский государственный технологический университет, которые предоставят площадки для лабораторий и привлекут своих ведущих специалистов по всем направлениям деятельности центра", - отметил собеседник агентства.

"Полярис-Адыгея" будет работать в трех сферах - наука, искусство и спорт, для занятий подростков будет использоваться уже имеющаяся в регионе инфраструктура. Центр еще не начал полноценно функционировать, но уже ведет работу с одаренными детьми. На учебной базе Адыгейского госуниверситета (АГУ) "Горная легенда" прошла летняя профильная математическая программа для школьников, сейчас идет вторая. Всего в летних сменах поучаствует 360 талантливых школьников, на эти цели из республиканского бюджета направлено свыше 7 млн рублей, добавил Мамий.