Вузы и НИИ подали 11 заявок на создание в России геномных центров мирового уровня

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Одиннадцать заявок поступило на участие в конкурсном отборе по созданию центров геномных исследований мирового уровня, которые должны быть организованы согласно нацпроекту "Наука". Прием заявок завершился 15 июля, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Всего было подано 11 заявок на участие в отборе организаций для создания центров геномных исследований мирового уровня в целях реализации национального проекта "Наука" и федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Протокол вскрытия конвертов с заявками будет размещен на официальном сайте Минобрнауки РФ", - говорится в сообщении.

Заявки поступили от организаций, которые планирую создавать центры на базе консорциумов из вузов и НИИ. В частности, Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии намерен создать центр совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства и механизации лесного хозяйства, а также Сибирским федеральным университетом. На создание геномного центра они просят свыше 3 млрд рублей.

Также заявка поступила от Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава РФ, который намерен создать центр геномных исследований с рядом организаций, среди которых Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Казанский (Приволжский) федеральный университет и ряд других. На создание центра они просят свыше 5 млрд рублей.

Кроме того, заявки на конкурс подали Научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, Санкт-Петербургский госуниверситет, НИЦ "Курчатовский институт", МГУ им. Ломоносова, Институт молекулярной биологии РАН, Южный федеральный университет, Пущинский научный центр биологических исследований РАН, Медико-генетический научный центр им. Бочкова. Все они намерены создавать центры геномных исследований в консорциуме с другими вузами и НИИ и запрашивают от 3 до 5 млн рублей.

Кроме того, в конкурсе планирует участвовать Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Алексеева департамента здравоохранения Москвы. На создание центра она запрашивает 256 млн рублей. Соглашения с организациями-победителями конкурсного отбора на создание центров геномных исследований планируется заключить до 31 октября, добавили в министерстве.

Центры мирового уровня

В июне глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков утвердил правила отбора организаций, на базе которых будут созданы центры геномных исследований мирового уровня. Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года должно быть создано не менее четырех международных математических центров и не менее трех центров геномных исследований мирового уровня. К концу 2021 года - не менее трех научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).

Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.