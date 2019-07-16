Спортзалы в шести сельских школах Северной Осетии отремонтируют до конца года

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июля. /ТАСС/. Шесть спортивных залов в сельских школах Северной Осетии отремонтируют до конца года по нацпроекту "Образование". Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобрнауки республики.

"В 2019 году в Северной Осетии будут отремонтированы 6 спортзалов в школах в сельской местности. На эти цели выделено 19,914 млн рублей из федерального бюджета и 10 млн из республиканского. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.

В спортзалах будут ремонтировать кровлю, раздевалки, санузлы и душевые, заменят электропроводку, окна и двери. В школы будут приобретены комплекты спортивного инвентаря. Ремонт пройдет в селениях Суадаг, Брут, Лескен, Предгорное, Карджин и Притеречный. Там обучается 1081 школьник.

"На базе каждой школы появятся спортивные клубы, и заниматься физкультурой и спортом во внеурочное время смогут не только школьники, но и сельская молодежь. Это будут своего рода социокультурные центры. Все 6 объектов нуждались в капитальном ремонте. Материально-техническое оснащение спортивных залов большинства школ не обновлялось на протяжении длительного периода. Например, спортзал в школе селения Лескен с 1977 года, с момента начала своего функционирования, ни разу не ремонтировался", - цитирует пресс-служба министра образования Северной Осетии Людмилу Башарину.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.