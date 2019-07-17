Набережную Геленджика планируют продлить до Тонкого мыса

СОЧИ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Кубани планируют продлить до Тонкого мыса 14-километровую морскую набережную Геленджика, которая считается визитной карточкой курорта и является самой длинной набережной на черноморском побережье Кубани, сообщил в среду ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Это станет возможным благодаря участию города в пилотном проекте по развитию городской территории в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В Геленджике приступили к реализации пилотного проекта по внедрению стандарта комплексного развития территории. Это значит, что к развитию комфортной городской среды города-курорта мы теперь будем подходить по-новому. Конечно, мы не забыли и про визитную карточку Геленджика - набережную. Дополнительно для города будет разработана концепция, которая позволит продлить прогулочную зону вдоль моря до Тонкого мыса", - сказал он.

Глава региона подчеркнул, что теперь внимание уделят и спальным районам города. "Ранее мы уже ограничили допустимую этажность строительства в 500-метровой зоне Черного моря. Если говорить просто, все внимание раньше было уделено благоустройству центрального района, в то же время спальные районы оставались без внимания, в отдельных случаях застраивались без необходимой социальной инфраструктуры. У людей простые критерии комфортного проживания в многоквартирных домах - как легко проехать, куда сводить детей, где гулять, на что смотреть. Новая стратегия комплексного развития будет решать эти задачи", - отметил губернатор.

По его словам, новая концепция развития Геленджика направлена на то, чтобы жилые кварталы не уступали по элементам комфортной городской среды и по обеспеченности инфраструктурой туристическим районам курорта, в том числе речь идет о детских садах, школах и медицинских учреждениях. Все это предусмотрено в генплане Геленджика, но сейчас благодаря новой концепции дальнейшее развитие города детализируется. "Стандарт разрабатывается на базе генплана, он не должен ему противоречить", - пояснил глава края.

Согласно генплану, до 2032 года предусмотрен рост численности населения Геленджика до 165 тыс. человек. На основе этих прогнозов запланировано строительство новых детских садов общей вместимостью более семи тысяч мест, а также 17 школ. "Новыми учреждениями пополнится и сфера здравоохранения, планируется строительство поликлиник, роддома, центра функциональной гастроэнтерологии, сельских амбулаторий", - отметил губернатор.

Кондратьев уточнил, что Геленджик нуждается в обустройстве новых мест отдыха для горожан и туристов. "Мы начнем с территории, расположенной между улицами Солнцедарской и Туристической. Этот район находится в центре курортной зоны и сейчас не обустроен должным образом, не благоустроен. В любом случае ее приведением в порядок надо было заниматься, но сейчас это будет происходить по единому проекту с использованием современных градостроительных, архитектурных и строительных технологий. Территория станет общегородской - с парком, школой, детсадом, ледовым катком, спортивным комплексом. Все эти объекты будут обеспечены новой транспортной и пешеходной связью, такая логистика поможет упростить сообщение между частями города, связать их с аэровокзальным комплексом и разгрузить федеральную дорогу", - пояснил он.

О Геленджике

Геленджик является одним из главных курортов Черноморского побережья Краснодарского края. Для туристов в городе доступны 100 км пляжей и многочисленные достопримечательности. За 2018 год в городе отдохнули почти 4 млн туристов.

Стандарт комплексного развития территории (КРТ) - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов, улучшение качества жизни при повышении темпов строительства. Стандарт КРТ разработан Минстроем России, ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка" согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда".