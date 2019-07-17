В Центре компетенций НТИ МФТИ создадут систему защиты фото и видео от фальсификации

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Искусственный интеллект" на базе Московского физико-технического института (МФТИ) создадут систему анализа и защиты фото и видео от фальсификации с помощью технологий искусственного интеллекта. Работы будут вестись в созданной совместно с компанией Virgil Security, Inc (США) лаборатории центра, сообщила в среду пресс-служба Российской венчурной компании.

"В МФТИ открылась лаборатория интеллектуальных криптографических систем <…> Исследователи лаборатории будут разрабатывать систему анализа и защиты фото- и видеоматериалов с применением комплексной системы защиты данных и искусственного интеллекта: фотографии и видео будут проверяться на достоверность и целостность при обработке и распределенном хранении. Цель создания системы - защита от технологии Deepfake, основанной на искусственном интеллекте. С ее помощью можно синтезировать человеческое изображение и накладывать его на видео", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Virgil Security, Inc специализируется на шифровании и криптографии. Разработки специалистов используют такие компании, как Google Firebase, Twilio и Nexmo. В совместных исследованиях смогут принять участие студенты МФТИ, умеющие работать с серверными языками программирования и знакомые с принципами работы микроконтроллеров и видеокодеков.

"Мы очень рады, что в нашем центре открылась лаборатория в партнерстве с одним из признанных мировых лидеров в своей отрасли. Это большое достижение, обусловленное эффективной работой команды по привлечению внешних заказчиков к внутренним проектам МФТИ", - цитирует пресс-служба заведующего лаборатории, директора по развитию центра Лорана Акопяна.

Центр компетенций НТИ по направлению "Искусственный интеллект" создан на базе МФТИ в 2017 году в рамках реализации программы "Национальная технологическая инициатива". Его работа направлена на развитие технологий искусственного интеллекта и спектра их применений в различных областях экономики. В составе центра - более 20 лабораторий, где ведутся разработки по семи направлениям: разговорный искусственный интеллект, техническое зрение, робототехника, машинный перевод и распознавание текста, нейроморфные и квантовые вычислительные системы, "умные сети". Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому к 2020 году необходимо создать 14 центров компетенций.