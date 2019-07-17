ВЭБ.РФ окажет поддержку в финансировании поставок "БелАЗа" в третьи страны на $50 млн

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "ВЭБ.РФ" профинансирует поставку российско-белорусской продукции "БелАЗа" в третьи страны на сумму до $50 млн. Соответствующее соглашение было подписано между госкорпорацией, "БелАЗом" и "Банком БелВЭБ" на полях VI Форума регионов России и Белоруссии.

В рамках соглашения БелВЭБ выступит банком-агентом и совместно с "БелАЗом" будет составлять перечень экспортных контрактов, которые могут быть профинансированы в рамках реализации проектов по поставкам продукции в третьи страны. Как уточняется в сообщении госкорпорации, речь идет о поставке большегрузной спецтехники "БелАЗ": карьерные самосвалы, дорожно-строительная техника, машины для подземных работ, металлургических предприятий.

При этом стороны уже несколько лет обеспечивают финансирование поставок для "БелАЗа" высокотехнологичной продукции российского производства, а также сырья и материалов, необходимых для производства карьерной техники.

"Это наш пилотный проект. В настоящее время мы активно развиваем сотрудничество по поддержке экспорта совместной продукции в третьи страны", - прокомментировал соглашение заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

В ВЭБ.РФ уточнили, что подписание соглашения стало возможным благодаря изменению белорусского экспортного законодательства: в 2019 году в Белоруссии был принят в новой редакции указ президента республики "О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь". Так, расширились возможности финансовой поддержки экспорта белорусской продукции. Теперь белорусские предприятия могут воспользоваться российской программой для субсидирования ставки по кредиту при импорте комплектующих российского производства для производства конечного изделия. А затем уже покупатели из третьих стран могут воспользоваться белорусской программой для субсидирования ставки при импорте из страны изделия, в производстве которого участвует российская составляющая, пояснили в пресс-службе.

Национальный проект

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85%, до $250 млрд.

Проект потребует до 2024 года государственного финансирования в объеме 956 млрд рублей и состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".