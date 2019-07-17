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Приложение "Мой паспорт" появится для всех мобильных платформ

Вице-премьер Максим Акимов заверил, что это приложение нельзя будет взломать, изменить или подделать

ГОРКИ, 17 июля. /ТАСС/. Мобильное приложение "Мой паспорт" появится для всех зарубежных и российских мобильных платформ. Об этом заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Инновация состоит в том, что на российской криптозащите для всех платформ - и для Android, и для iOS, и для российской платформы, которую мы надеемся запустить, нашу платформу "Аврора" - для всех мобильных платформ будет доступно мобильное приложение "Мой паспорт", которое нельзя будет взломать, изменить, подделать", - сказал Акимов.

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РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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