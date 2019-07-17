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Акимов: готовность инвесторов вкладывать в Северный широтный ход - 2 надо оценить к осени

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа отметили, что организационно-правовая и финансовая модели СШХ-2 сейчас находятся в глубокой проработке потенциальными участниками проекта

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Ямало-Ненецкого автономного округа оценить готовность инвесторов вкладывать средства в проект Северного широтного хода - 2 к осени. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера по итогам совещания проектного комитета о ходе реализации федерального проекта "Северный морской путь".

Как отметили участники заседания, СШХ-1 и СШХ-2 играют большую роль для обеспечения грузопотока по Севморпути. По данным правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, координирующего эти проекты, организационно-правовая и финансовая модели СШХ-2 сейчас находятся в глубокой проработке потенциальными участниками проекта. Результат этой работы ожидается к концу года, - сообщил представитель вице-премьера.

О проекте

Северный широтный ход - проект новой железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал.

СШХ - 1 предполагает строительство по концессионному соглашению участка железной дороги Обская - Салехард - Надым - Хорей длиной 353 км. Помимо концессионного участка в проект входят строительство дороги Надым - Пангоды и реконструкция отрезков Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги СЖД и Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево Свердловской железной дороги.

Проект СШХ - 2 предусматривает строительство новой 170-километровой железной дороги Бованенково - Сабетта, которая обеспечит прямой выход Северной и Свердловской железных дорог к арктическому порту Сабетта и Северному Ледовитому океану.

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