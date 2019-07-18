В РФ в 2019 году начнут разворачивать цифровую государственную образовательную платформу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ведущие российские технологические компании примут участие в разработке цифровой государственной образовательной платформы, которую планируется реализовывать в течение 2019-2020 годов. Соответствующее решение было принято по итогам заседания отраслевой рабочей группы "Цифровое образование" при АНО "Цифровая экономика", говорится в сообщении организации.

Как отметили в АНО, в ходе заседания соруководитель отраслевой рабочей группы, заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова представила участникам группы целевую модель цифровой образовательной среды, которую планируется реализовать поэтапно совместно с бизнесом в 2019-2020 годах. По словам замминистра, платформа будет интегрирована с различными учебными сервисами и представлена во всех школах России. В первую очередь она будет полезна учителям, которые при своей заинтересованности вовлекут в качестве пользователей учеников и родителей, рассказала Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, планируется, что платформа будет включать маркетплейс образовательного контента и услуг, систему управления большими данными, сервис развития для педагогов и коммуникационный раздел. На втором этапе будут запущены облачная бухгалтерия и электронный документооборот, добавили в организации.

Со своей стороны соруководитель рабочей группы, генеральный директор группы компаний "Яндекса" Елена Бунина пояснила, что платформа также позволит ученикам задавать домашние задания, которые нельзя будет переписать из интернета. "Сегодня готовые домашние задания - это около 3,5% от всех поисковых запросов "Яндекса". Это очень много", - отметила она.

"Минпросвещения планирует вовлечение в процесс создания платформы всех участников образования, разработка будет идти поэтапно с учетом пилотных испытаний, мнения учителей и самих детей", - отмечают в пресс-службе АНО.

О создании отраслевой рабочей группы "Цифровое образование" было объявлено 27 июня на наблюдательном совете АНО "Цифровая экономика". Соруководителями группы являются заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова, гендиректор 1С Борис Нуралиев и генеральный директор группы компаний "Яндекса" Елена Бунина.