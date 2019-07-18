В Ростовской области до конца года достроят четыре школы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Строительство четырех школ в Ростовской области по линии национального проекта "Образование" завершится в 2019 году, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Уже в этом году будет введена в эксплуатацию школа на 1340 мест в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Всего в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию четыре школы после завершения строительства на 3240 мест и четыре школы после реконструкции на 784 места", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

По его словам, в 2020 году в регионе планируется открыть школу на 1200 мест в Восточном жилом массиве Новочеркасска, к 2021 году запланировано строительство начальной школы на 200 мест в поселке Персиановском Октябрьского района.

Ранее министерство общего и профессионального образования региона сообщало, что власти Ростовской области направят более 5 млрд рублей до 2021 года на строительство школ, решение проблемы второй смены и развитие дополнительного образования в регионе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей.