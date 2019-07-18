Молодежное пространство появится в каждом районе Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга окажут поддержку общественному проекту по созданию в каждом районе города молодежных пространств. Первые такие точки могут появиться в 2019 году, сообщила в четверг ТАСС председатель комитета по молодежной политике и общественным организациям Юлия Аблец.

"На одной из стратегических сессий с молодежью был представлен проект, который вышел в финал - это развитие новых молодежных пространств. По сути, это доступное бесплатное помещение, куда молодежь может прийти для поиска единомышленников, поработать в том направлении, которое им необходимо. Врио губернатора Александр Беглов проект поддержал, я очень рассчитываю, что уже в этом году первые клубы мы увидим", - сказала Аблец.

По ее словам, такие пространства планируют создавать на базе подростковых молодежных центров. "Принципиальное условие - молодежь будет сама организовывать процесс, а мы их поддержим. Если нужно будет что-то согласовать, нужно будет небольшое финансирование - тоже вопрос решим", - добавила председатель комитета.

По словам Аблец, с 2019 года комитет изменил систему финансовой поддержки общественных проектов. Если раньше комиссия рассматривала проект и решала вопрос о компенсации затрат после воплощения идеи, то сейчас средства можно получить уже на старте реализации. "В этом году мы меняем подход, можно прийти за авансированием - до 50% расходов можно получить заранее, и после реализации мы компенсируем оставшуюся сумму в рамках согласованного объема", - пояснила она.

Развитие студенческого движения

В 2019 году комитет также намерен пересмотреть формат работы студенческих клубов на базе вузов, чтобы вовлечь большее число участников. "По проекту "Социальная активность" (входит в нацпроект "Образование"), доля студентов, которые вовлечены в клубные студенческие движения, должна составлять 70% от учащихся к 2024 году. В 2018 году у нас было 3%", - уточнила Аблец.

Она отметила, что достичь этой цели в комитете надеются за счет применения практик, которые успешно реализуются в городе. "Есть, например, Политех, у которого мощный патриотический клуб. Если мы возьмем эту практику и распространим на другие учебные заведения, то больше ребят вовлечется в деятельность патриотических клубов. Есть вузы, в которых хорошо представлено добровольчество, например, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Если там расскажут другим вузам, за счет чего им удается поддерживать это мощное волонтерское движение, то и количество волонтеров в вузах увеличится", - считает глава комитета.

По словам Аблец, в ближайшее время пройдет координационная встреча властей и представителей вузов. Она также уточнила, что в городе в 2019 году пройдет более чем 25 мероприятий для привлечения молодежи к добровольческому движению.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что к 2024 году 25 тыс. специалистов пройдут подготовку по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.