В России создали правкомиссию по развитию городской среды

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по развитию городской среды образована в России, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Основные задачи комиссии - выработка единых принципов и подходов к применению механизмов синхронизации и координации мероприятий по развитию городской среды, реализуемых в рамках национальных и федеральных проектов, совершенствование общих механизмов развития городской среды", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Отмечается, что документ определяет порядок формирования и полномочия комиссии. Ее возглавит заместитель председателя правительства, а персональный состав будет утвержден отдельным распоряжением.

Среди функций комиссии, как следует из документа, будет предварительное рассмотрение результатов подсчета индекса качества городской среды и разработка предложений по синхронизации мероприятий национальных и федеральных проектов в вопросах городской среды.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта. Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое.

В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. К этой дате также должно быть реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству, 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.