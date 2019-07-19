Строительство регионального центра по хоккею в Чебоксарах планируют завершить в 2020 году

ЧЕБОКСАРЫ, 19 июля. /ТАСС/. Строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени А.В.Кочетова планируют завершить к маю 2020 года, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Чувашии.

Строительство объекта ведется в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в национальный проект "Демография".

"Окончания строительства с нетерпением ждут не только воспитанники кадетской школы и республиканской школы хоккея, но и все жители микрорайона. Поэтому спортивное ведомство совместно с генеральным подрядчиком будут делать все возможное, чтобы вовремя ввести его в эксплуатацию. Согласно контракту - это конец мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, в строящемся здании разместится ледовый каток, трибуны для зрителей на 290 посадочных мест, административно-бытовые помещения, раздевалки, душевые и санузлы, а также тренажерный зал. Общая площадь здания составит более 4 тыс. кв. м. На строительство крытого ледового катка будет направлено до 300 млн рублей из средств федерального и республиканского бюджетов.

Чувашский кадетский корпус ПФО создан на базе республиканской кадетской школы им. Героя Советского Союза А. В. Кочетова. В 2017 году он был включен в проект "КаДетство", который реализуется в Приволжском федеральном округе (ПФО) с 2013 года. Для оказания помощи за Чувашским кадетским корпусом Минобороны России закреплены филиал Военного учебно-научного центра ВКС РФ - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Сызрань), две войсковые части.