Мурманская область до конца года получит 60 млн рублей на ремонт дороги к Териберке

МУРМАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Мурманская область до конца года ожидает получить от правительства РФ первый транш в размере 60 млн рублей на проект реконструкции дороги к селу Териберка, которое в последнее время стало популярным туристическим местом, сообщил ТАСС в пятницу в Санкт-Петербурге, где проходит заседание Совета безопасности, врио губернатора области Андрей Чибис.

"Первый транш для начала работ, 60 млн рублей, в этом году получим. Ремонт дороги поможет реализовать потенциал Териберки", - сказал он.

Чибис отметил, что сейчас готовится проектная документация.

Глава региона также сообщил, что на сегодня в Мурманской области заключены все контракты на ремонт дорог по нацпроекту, регион сделал это одним из первых в стране. Это позволит получить дополнительные средства из федерального бюджета - общая сумма по нацпроекту увелится примерно на треть.

Село Териберка, известное по фильму Андрея Звягинцева "Левиафан", в последние годы стало популярным туристическим местом. Ежегодно его посещают до 40 тыс. человек, в том числе иностранцы. При этом 40 из 120 км пути от Мурманска к Териберке составляет грунтовая дорога. По ней проложат асфальт. Реконструкция дороги повысит качество жизни проживающих в селе северян и в разы повысит туристический поток в Териберку.