В Ульяновской области "Волонтеры наследия" займутся восстановлением культурных памятников

ТАСС, 19 июля. Пилотный проект "Волонтеры наследия" будет создан в Ульяновской области, добровольцы данного проекта будут заниматься восстановлением памятников культуры, в том числе, посвященным истории Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в пятницу глава региона Сергей Морозов на свой странице в Facebook.

"Поручил запустить в регионе пилотный проект "Волонтеры наследия". Считаю, что мы должны организовать обсуждения этого проекта с волонтерами культуры, неравнодушными и активными гражданами. Таким образом, мы сможем объединить их усилия для того, чтобы привести в порядок объекты культурного наследия. Это важная работа, учитывая, что президент России Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в честь Победы в Великой Отечественной войне", - написал Морозов.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства культуры области, в ближайшее время в рамках проекта будет разработана программа сохранения памятников, связанных с 75-летием войны и другими историческими памятниками.

Собеседница агентства добавила, что в ближайшее время 20 волонтеров из региона отправятся в город Печоры, где займутся восстановлением одного из монастырей.

Ранее ТАСС сообщал, что лагерь "Волонтеры наследия - 2019" пройдет в городе Печоры Псковской области в рамках программы "Волонтеры культуры", которая входит в нацпроект "Культура". Добровольцы попробуют себя в качестве плотников, столяров, строителей, авторов элементов малой архитектуры, ландшафтных дизайнеров. В свободное от работы время они смогут посещать творческие мастер-классы, концерты. Также запланированы экскурсии по Псковской области.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию в 2019-2024 гг. планируется направить 113,5 млрд рублей.