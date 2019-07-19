Все образовательные организации Ростовской области подключат к интернету в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июля. /ТАСС/. Все фельдшерско-акушерские пункты и образовательные организации в Ростовской области будут подключены к интернету до конца 2021 года в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Сейчас высокоскоростным доступом к сети обеспечены все медицинские организации государственной и муниципальной собственности. В 2021 году к интернету будут подключены все фельдшерско-акушерские пункты и образовательные организации", - приводятся в сообщении слова министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина.

Отмечается, что региональное ведомство и руководители федеральных проектов "Цифровые технологии", "Информационная инфраструктура", "Цифровое государственное управление", "Информационная безопасность" и "Кадры для цифровой экономики" заключили соглашения о реализации на территории Ростовской области соответствующих региональных проектов. Речь идет о координации федеральных и региональных ведомств при реализации региональных проектов, а также организации мониторинга их исполнения.

По данным пресс-службы, в Ростовской области разработан паспорт региональной программы "Цифровое развитие экономики Ростовской области" на 2019-2024 годы, состоящий из шести региональных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление".

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.