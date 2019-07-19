Ученые из России и Китая могут развивать сотрудничество в рамках проектов "мегасайенс"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Перспективным направлением для расширения сотрудничества ученых России и Китая являются проекты класса "мегасайенс", создание которых в России предусмотрено национальным проектом "Наука". Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в пятницу в ходе встречи с президентом Китайской академии наук Бай Чуньли.

"Интерес для двустороннего сотрудничества представляют новые проекты по созданию и использованию установок класса "мегасайенс", в том числе синхротронного излучения. Я также хотела бы проинформировать вас, уважаемые коллеги, что в РФ реализуется нацпроект "Наука", одним из направлений которого является создание установок "мегасайенс" на территории нашей страны. В ближайшее время будет принята соответствующая федеральная научно-техническая программа в этом направлении", - приводится на сайте правительства РФ текст выступления Голиковой.

Она пригласила представителей Китайской академии наук к сотрудничеству в этой области, а также по другим направлениям по развитию национальной инфраструктуры научных исследований и разработок. Голикова напомнила, что в рамках нацпроекта "Наука" в среднесрочной перспективе планируется создание 16 научных центров мирового уровня, в том числе трех центров геномных исследований, четырех математических центров и девять центров по основным направлениям Стратегии научно-технического развития РФ.

"Также в этом году и в последующие годы на территории Российской Федерации планируется создание 15 научно-образовательных центров. Очень важно, что они создаются в регионах страны при поддержке бизнеса и плотном взаимодействии с научно-образовательными организациями", - сказала Голикова.

В рамках нацпроекта "Наука" запланировано строительство и запуск установок класса "мегасайенс". Так, международные исследования на научной установке класса "мегасайенс" "Международный центр нейтронных исследований" на базе высокопоточного реактора ПИК должны начаться в 2020 году. На еще одной уникальной научной установке - Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов (NICA) - международные исследования должны начаться в 2022 году.

Также первые международные научные работы планируется провести до конца 2024 года на Источнике синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-4) и Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ).

Дорожная карта научного сотрудничества

По словам вице-премьера, подписание дорожной карты по сотрудничеству между академиями наук России и КНР внесет важный вклад в развитие ранее достигнутых договоренностей между руководством России и Китая. Она отметила, что Китайская академия наук в настоящее время предпринимает шаги по консолидации международного научного сотрудничества.

"Мы поддерживаем дальнейшие шаги по расширению сотрудничества по этому направлению. Надеюсь, наша встреча послужит делу укрепления взаимоотношений между нашими странами и позитивно отразится на взаимоотношениях между научными и образовательными сообществами", - добавила Голикова.

Ранее в пятницу президент РАН Александр Сергеев и президент Китайской Академии наук Бай Чуньли подписали в Москве дорожную карту сотрудничества сфере науки и технологий. В частности, ученые России и Китая будут проводить совместные морские экспедиции и исследования в различных областях науки.

Цели нацпроекта

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.