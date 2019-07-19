Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства. Соответствующее постановление кабмина от 10 июля 2019 года размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в двухмесячный срок Минпромторгу поручено разработать порядок присвоения и подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и включения его в реестр, а также порядок проведения выездной проверки в целях экспертизы оборудования на территории заявителя. Кроме того, с 1 сентября 2019 года министерство обязано обеспечить формирование и ведение реестра в государственной информационного системе промышленности, до 1 января 2020 года утвердить требования по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования и методику определения российского происхождения такой продукции.

Таким образом, с 1 января 2020 года, говорится в постановлении кабмина, Минпромторг должен обеспечить полноценное ведение реестра в электронном виде.

Также постановлением определяется перечень радиоэлектронной продукции иностранного производства. Вместе с тем кабмин допустил, что ограничение на допуск радиоэлектронной продукции иностранного происхождения не устанавливается, если в реестре отсутствует продукция того же класса или в случае, когда оборудование из реестра по своим функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам не соответствует требованиям заказчика планируемой закупки.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство РФ поручило Минпромторгу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и ФАС совместно с заинтересованными организациями предоставить проект о создании единого реестра радиоэлектронного оборудования российского происхождения с выделением в нем реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Также Минпромторг, Минфин и ФАС РФ должны внести изменения в ряд постановлений правительства, которые установят, что отечественным телекоммуникационным оборудованием будет признаваться только оборудование из реестра телекоммуникационного оборудования российского происхождения Минпромторга.

Стимулирование развития производства российского телекоммуникационного оборудования является одной из задач федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".