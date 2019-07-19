Первый в РФ агротехнопарк для внедрения разработок в сфере АПК презентовали под Рязанью

ТАСС, 19 июля. Презентация агробиотехнопарка для внедрения передовых разработок в сфере АПК состоялась в пятницу вблизи села Подвязье Рязанской области. Парк создан на базе Федерального научного агроинженерного центра ВИМ по нацпроекту "Наука", сообщил на своей странице в "ВКонтакте" губернатор региона Николай Любимов.

"Агробиотехнопарк - это уникальная площадка внедрения передовых российских исследований и разработок в сфере АПК. Проект для нас очень важен. Рязанская область стала пилотным регионом нацпроекта "Наука" по созданию кластера таких технопарков. Нас выбрали не случайно: в регионе сильная научная база, современные предприятия, грамотные специалисты", - сказал он.

Концепция парка предполагает создание на его территории модульных ферм, "умных теплиц", лабораторий, центра сертификации и опытного полигона для проведения испытаний техники. "Создание кластера позволит совершить прорыв в сельскохозяйственном производстве. На базе парка будут проводиться передовые российские исследования и разработки: мы будем развивать новые технологии в растениеводстве, молочном животноводстве. Впоследствии они будут тиражироваться на всю страну", - приводит слова Любимова пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, 19 июля также состоялось подписание первого трехстороннего соглашения о развитии агробиотехнопарка между областью, центром ВИМ и Московским университетом пищевых технологий и управления им. Разумовского.

Нацпроект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. Срок реализации - до 2024 года включительно. Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям.