В России 26 вузов будут совместно формировать рынок IT-решений для образования

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. В России 26 университетов подписали Хартию о цифровизации образовательного пространства, которая содержит единые принципы формирования рынка IT-решений для вузов и будет способствовать их сетевому взаимодействию и распространению лучших цифровых практик, сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки РФ.

"26 вузов России подписали Хартию о цифровизации образовательного пространства. В документе заложены принципы формирования российского рынка IT-решений для вузов с набором правил, стимулирующих к кооперации и обеспечивающих ее техническую возможность. Подписание хартии состоялось в рамках образовательного интенсива "Остров 10-22", проходящего с 10 по 22 июля в Сколковском институте науки и технологий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развитию направления сейчас препятствуют отсутствие единых стандартов сопряжения данных различных вузов, а также интеграции сервисов управления. Согласно тексту документа, вузы будут стремиться обеспечить унификацию форматов данных, способствовать сетевому взаимодействию и внедрению лучших онлайн-курсов. Кроме того, одним из приоритетов обозначено создание системы учета баз данных, интеллектуальных сервисов и систем прогнозирования.

Среди вузов-подписантов хартии - четыре федеральных, четыре национальных исследовательских и девять опорных. Кроме того, с целью развития идей, сформулированных в хартии, руководители IT-служб более 50 вузов подписали протокол, подтверждающий намерения активно развивать профессиональную коммуникацию в области цифровизации университетов.

Следующим шагом, как отметили в пресс-службе, станет совместная разработка стандартов, рекомендаций, норм и правил рынка IT-решений для вузов. Координатором выступит компания "Т-Система", предложившая под реализацию этой задачи сервис на платформе Национальной технологической инициативы (НТИ) "Создание онтологической модели "Цифровой университет".

Образовательный интенсив и нацпрограмма

"Остров 10-22", работа которого стартовала 10 июля в Сколтехе, организован Министерством науки и высшего образования, Университетом "20.35", АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", Российской венчурной компанией, АНО "Цифровая экономика" и EdCrunch.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. В интенсиве принимают участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных научно-образовательных центров, предприниматели, ученые и представители органов власти.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпрограммы на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн руб.