Скворцова: более 60% острых коронарных синдромов должны направлять на экстренную ВМП

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Высокотехнологичные операции должны делаться в экстренном порядке в более чем 60% случаев при остром коронарном синдроме. Такого показателя необходимо достичь в ближайшие шесть лет, сообщила в понедельник журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Мы ставим перед собой задачу к 2024 году выйти на 60% от всех острых коронарных синдромов - сразу вывозить на эндоваскулярную хирургию", - сказала министр, отвечая на вопрос портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Минздрав России уже применяет ряд мер по профилактике острых нарушений кровообращения - инфарктов и инсультов. Однако, по словам Скворцовой, "если это случилось с человеком", нужно, чтобы вся необходимая помощь была ему оказана бесплатно.

Министр отметила, что Астрахань уже достигла этого показателя в экстренных высокотехнологичных оперативных вмешательствах, и во многом это заслуга Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. "Скажем, по числу аортокоронарных шунтирований центр занимает первое место в стране. Ни одно учреждение не проводит столько [высокотехнологичных операций], сколько этот центр в городе Астрахань", - добавила она.

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани открылся в 2009 году. По словам министра, примерно половина его пациентов - население Астраханской области, вторая половина - жители южных приволжских и северокавказских регионов. "Это один из лучших высокотехнологичных центров страны, который за эти 10 лет провел более 56 тыс. операций высокотехнологичных, в том числе почти у 8 тыс. детей. Этот центр владеет всеми современными технологиями, которые на сегодня есть в мире по сердечно-сосудистой хирургии", - подчеркнула Скворцова.

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" является одним из ключевых в национальном проекте "Здравоохранение". В соответствии с ним показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний должен снизиться с 587,6 на 100 тыс. населения до 450 случаев. Почти на четверть необходимо снизить смертность от сосудистых катастроф. Для этого, в частности, современным медицинским оборудованием будет переоснащено 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.