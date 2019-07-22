Ангиограф для исследования сосудов запустят в работу в Иванове к концу недели

ТАСС, 22 июля. Новый ангиографический комплекс, позволяющий проводить сложные операции на сосудах, запустят в работу в Ивановской областной клинической больнице до конца текущей недели. Сегодня его представили губернатору региона Станиславу Воскресенскому, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, в клинической больнице уже имеется один ангиограф, однако возможности нового комплекса намного шире. На нем доктора смогут применять прогрессивную технологию удаления тромба во время острого инсульта.

"Имеющийся в больнице ангиограф настроен, в первую очередь, на экстренные операции, поэтому плановые операции откладывались. Сейчас этот аппарат поступил, он очень современный. Очень надеюсь, что это поможет спасти человеческие жизни, уложиться в тот самый "золотой час", который так важен", - цитирует слова губернатора пресс-служба.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, оборудование намерены ввести до конца текущей недели. Его стоимость составила 64,5 млн рублей. Он был приобретен за счет средств резервного фонда правительства РФ. Ожидается, что с его запуском число сложных операций на сердце в Ивановской области увеличится в два раза.

"На одном ангиографе проводится от 15 до 20 операций в день, на втором также планируется проводить не менее 15 операций", - сообщили в медучреждении.

В Ивановской клинической больнице ежегодно выполняется свыше 18 тыс. операций, из них более 2 тыс. - на сердце и сосудах и более 500 - на головном мозге с применением высоких медицинских технологий.