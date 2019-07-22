Осенью в 100 вузах России стартуют программы обучения технологиям ИИ

СКОЛКОВО, 22 июля. /ТАСС/. Представители 100 вузов России, участвующих в образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий, на церемонии закрытия "Острова" подписали с руководством Университета "20.35" документ о запуске единой программы обучения технологиям искусственного интеллекта на своих площадках. Сетевой проект, в котором смогут участвовать студенты, преподаватели, управленцы и ученые, стартует уже в сентябре, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор Университета "20.35" Василий Третьяков.

Ранее подписание документа о запуске сетевого образовательного проекта с участием 100 вузов на образовательном интенсиве "Остров 10-22" анонсировал специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Университет "20.35" в рамках заключенного соглашения выступает поставщиком курсов и цифрового контента для университетов. Помимо запуска дополнительных образовательных программ по направлению ИИ для студентов, в вузах стартуют курсы, предназначенные для руководства университетов, ученых и преподавателей. Вузы также смогут непосредственно внедрять технологии искусственного интеллекта в образовательные и научные процессы, а также сферу управления университетом на основе анализа данных.

"Университеты будут действовать постепенно, но с 1 сентября первые курсы будут доступны всем студентам. Для преподавателей в конце сентября, в октябре мы проведем первые образовательные программы", - сообщил ТАСС Василий Третьяков.

Дополнительные программы обучения, связанные с технологиями искусственного интеллекта, будут доступны не только студентам профильных специальностей, но и учащимся, чья профессия, на первый взгляд, не связана с этой сферой. К примеру, студенты факультетов журналистики смогут познакомиться с технологиями ИИ, которые помогают формировать заголовки материалов и искать к ним иллюстрации.

"Эти и другие технологии сегодня уже являются фактически обязательными компетенциями для каждого выпускника, независимо от того, где он работает. Поминание и умение использовать технологии искусственного интеллекта, понимание того, как можно в десятки раз улучшить создаваемые с ИИ продукты - это нужно всем. Если не учитывать этого, то даже если вы создадите современный продукт сейчас, через пару лет вы можете очень сильно отстать", - пояснил Третьяков.

Образовательный интенсив

"Остров 10-22", работа которого проходила в Сколтехе с 10 по 22 июля, организован Министерством науки и высшего образования, Университетом "20.35", АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", Российской венчурной компанией, АНО "Цифровая экономика" и EdCrunch.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. В интенсиве принимают участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных научно-образовательных центров, предприниматели, ученые и представители органов власти.

Для вузов участие в "Острове" является началом взаимодействия с НТИ - программой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий на международные рынки. Задачи и возможности НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно которому к 2020 году требуется создать 14 центров компетенций НТИ.