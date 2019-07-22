Второй детский технопарк "Кванториум" появится в городе Моздок Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июля. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" появится в 2020 году в самом отдаленном Моздокском районе Северной Осетии по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В июле 2019 года мы направили в Министерство просвещения РФ заявки на предоставление субсидий в рамках национального проекта "Образование". Руководством республики была проведена огромная подготовительная работа, чтобы Северная Осетия оказалась в числе субъектов, которые прошли отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета. Мы очень рады, что наши заявки стали победителями конкурсного отбора. Одно из самых крупных мероприятий, которое будет реализовано уже в 2020 году - строительство детского технопарка "Кванториум" в городе Моздок", - цитирует пресс-служба министра образования и науки региона Людмилу Башарину.

В 2018 году во Владикавказе уже был создан детский технопарк, рассчитанный на 800 человек. Кроме того, в 2020-2021 году в Северной Осетии появится три мобильных технопарка "Кванториум". В них смогут заниматься дети даже в самых отдаленных селах республики.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.