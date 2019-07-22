Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Ульяновске начнется в 2022 году

ТАСС, 22 июля. Строительство нового хирургического корпуса онкологического центра в Ульяновске начнется в 2022 году, корпус будет оснащен современным оборудованием и позволит успешнее бороться с онкозаболеваниями, об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"В конце 2020 года планируется завершить разработку проектно-сметной документации. Начало строительства самого объекта намечено на 2022 год, завершение всех строительных работ и мероприятий по оснащению оборудованием - на 2025 год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Ульяновске уже подготовлен участок для строительства нового корпуса на территории действующего областного онкодиспансера. Стоимость возведения объекта оценивается в 4 млрд рублей.

Корпус будет представлять собой семиэтажное здание, где разместятся 4 хирургических отделения. "Это позволит внедрить в работу учреждения современные методики онкохирургии, а также успешно реализовать направление национального проекта "Здравоохранение" по борьбе с онкологическими заболеваниями", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения региона Сергея Панченко.

По данным правительства региона, до 2024 года в области планируется сократить смертность от злокачественных новообразований на 7,5%. В 2018 году количество излеченных больных увеличилось на 4,2%, а за последние пять лет удалось достичь сокращения смертности от онкологических патологий на 5,5%.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.