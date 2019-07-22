Скворцова считает работу районным терапевтом важной ступенью в становлении каждого врача

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Первичная медико-санитарная помощь является передовой линией системы здравоохранения, так как именно это вид медицинской помощи ближе всего к человеку, поэтому врач, работающий в первичном звене здравоохранения, приобретает уникальный опыт. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в понедельник на встрече со студентами, выпускниками и преподавателями Астраханского медицинского университета.

"Почему это так важно с точки зрения вашего личностного и профессионального развития? Потому что, не пройдя эту стадию, очень трудно стать хорошим врачом. Я это знаю определено по себе и по своей семье: потому что в моей семье и бабушки, дедушки, и мои родители, и я сама после окончания вуза работали в первичном звене. Умение понимать другого человека, его чувствовать, чувствовать его боль и его беду, находиться в самых сложных ситуациях, уметь самому принимать решение - это то, чему учит первичное звено", - рассказала министр.

Она отметила, что именно первичная медико-санитарная помощь находится ближе всего к человеку. "Это та область в медицине, к которой прежде всего обращаются люди. Это вся профилактика, которая вносит вклад как минимум 60% в сохранение здоровья любого человека", - добавила она. Первичная помощь включает и специфическую профилактику - вакцинацию, и первичную профилактику всех неинфекционных заболеваний - контроль за факторами риска, а также вторичную профилактику - если человек уже перенес серьезное заболевание и нуждается в медицинском контроле.

"Это действительно важная ступень в становлении каждого врача, и выбор этой ступени, и приход в первичное звено не значит, что вы должны навсегда там остаться. Кому-то это придется по душе, и человек будет развиваться и в первичном звене. Но у каждого есть возможность бесплатно на конкурсной основе пройти ординатуру по тому профилю, который вы выбираете", - добавила министр. Отвечая на вопросы студентов, Скворцова также отметила, что с этого года предусмотрена возможность для выпускников совмещать отработку по целевому приему и работу по программе "Земский доктор". По ее словам, это возможно в тех случаях, если специальность молодого врача очень востребована.

Ранее в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты" министр здравоохранения РФ сообщала, что кадровый дефицит медицинских работников в стране носит относительный характер - их в целом достаточно, но они неравномерно распределены в регионах, кроме того, есть так называемые непопулярные специальности. Региональные программы, целевой прием в вузы и другие меры поддержки молодых специалистов помогут решить эти задачи. Выстраивание системы первичной медико-санитарной помощи и ликвидация кадрового дефицита в некоторых областях, особенно в первичном звене здравоохранения, являются важными задачами национального проекта "Здравоохранение".