Центры повышения квалификации для педагогов откроют в Чувашии до 2022 года

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июля. /ТАСС/. Два центра непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов и центр оценки квалификаций преподавателей откроют в Чувашии в рамках регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование" в 2021-2022 годах. Об этом журналистам во вторник сообщила и.о. министра образования республики Алевтина Федорова.

"Мы планируем, что в рамках проекта не менее половины учителей республики смогут пройти переподготовку. Молодые учителя в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы", - сказала Федорова.

В Центре независимые эксперты будут определять степень развития профессионального мастерства педагогов, работающих с детьми, по единым контрольно-измерительным материалам.

"Результаты проведенной диагностики лягут в основу индивидуальной образовательной траектории каждого конкретного учителя. В Центре также будет проводиться пробное тестирование педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также сертификация программ дополнительного профобразования", - отметила Федорова.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.