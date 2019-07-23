Власти могут направить 8,7 млрд рублей на продвижение экспорта АПК и устранение барьеров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство может направить дополнительно 2,7 млрд рублей на устранение торговых барьеров, мешающих развитию экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса. Еще 6 млрд рублей планируется выделить на мероприятия по аналитическому сопровождению и продвижению экспорта товаров АПК. Об этом говорится в протоколе заседания проектного комитета национального проекта "Международная кооперация и экспорт" от 17 июня, копия документа имеется в распоряжении портала "Национальные проекты. Будущее России", оператором которого является ТАСС.

"Экспорт продукции АПК" - один из федеральных проектов в составе нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". По планам правительства, поставки продукции АПК за рубеж должны вырасти до $45 млрд в 2024 году с $21,6 млрд в 2017 году. Для этого должна быть создана новая товарная масса и экспортно ориентированная товаропроводящая инфраструктура, а также устранены торговые барьеры (тарифные и нетарифные).

Что касается торговых барьеров, то в рамках федерального проекта планируется принять изменения в законодательство в части учета и маркировки животных (это нужно для обеспечения ветеринарной безопасности), разработать программы контроля за рядом заболеваний животных и птиц, получить статус Международного эпизоотического бюро как страны, свободной от ряда заболеваний домашнего скота, и добиться согласования разрешительных документов, которые позволили бы экспортировать мясо, свинину, говядину, молочную продукцию и другие товары в такие страны, как Китай, Корея, Япония, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и другие.

Согласно первоначальной версии паспорта федерального проекта, власти планировали потратить на устранение торговых барьеров 17,66 млрд рублей (с 2018 по 2024 год).

"Одобрить перераспределение бюджетных ассигнований в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" в размере 2,7 млрд рублей на мероприятия Россельхознадзора в рамках раздела 3 "Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки", - говорится в протоколе заседания проектного комитета. В Минсельхозе оперативно не предоставили комментарий. Как пояснил ТАСС источник, близкий к обсуждению, данные решения пока не являются окончательными.

Еще 6 млрд рублей могут быть перераспределены на мероприятия по аналитическому сопровождению и продвижению экспорта продукции АПК в рамках создания такой системы. Первоначально на эти цели планировалось выделить 9,751 млрд рублей за период 2018-2024 годов.

В документе отмечается, что перераспределение может произойти за счет сокращения средств, которые планировалось выделить на механизм льготного кредитования экспортеров - на эти цели власти РФ до 2024 года планировали потратить более 300 млрд рублей.