Минкомсвязь предложила правила предоставления субсидий на полигон для отражения кибератак

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь разработала порядок предоставления субсидий на создание инфраструктуры для тестирования программного и аппаратного обеспечения, способных отражать потенциальные кибератаки (так называемого киберполигона). Соответствующий проект постановления правительства размещен в базе проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, киберполигоном считается "инфраструктура для тестирования программного и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них, а также отработки практических навыков учащихся, специалистов, экспертов и руководителей по обеспечению информационной безопасности". Как указывается в пояснительной записке к проекту, создание и эксплуатация киберполигона является частью мероприятий федерального проекта "Информационная безопасность" нацпроекта "Цифровая экономика".

Так, Минкомсвязь определяет требования, предъявляемые к получателям субсидии, целевые затраты, а также порядок представления получателем субсидии отчетности. Реализация проекта постановления не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы, утверждают в Минкомсвязи.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.