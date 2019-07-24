Глава Российской академии образования поддержал идею онлайн-сервиса для поступления в вузы

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко считает запуск портала "Поступление в вуз онлайн", запуск которого предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика", удобным для всех. Об этом глава РАО рассказал ТАСС во время посещения образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"С одной стороны это, конечно, для всех будет удобно, с учетом всей цифровизации жизни. Тут вопрос больше в ограничениях вне портала, то есть, в какое количество вузов, на какое количество специальностей я могу подать свои документы с тем набором ЕГЭ, который у меня есть. Здесь абитуриентов и их родителей будут скорее волновать те запреты, которые за рамками портала. Пока все это в стадии обсуждения", - сообщил Зинченко.

Сервис "Поступление в вуз онлайн" предполагает создание в России портала по сбору заявлений, учету промежуточных и фактических результатов приемной кампании для вуза, абитуриента и его родителей, сдаче вступительных испытаний и подаче апелляций в режиме онлайн. Тестирование механизмов запланировано на 2020-2022 годы. Подать заявление онлайн во все вузы РФ абитуриенты смогут в 2024 году.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.