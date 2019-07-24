В России создадут 14 аграрных научно-образовательных центров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 14 научно-образовательных центров (НОЦ) аграрного профиля планируется создать в России в рамках нацпроекта "Наука", для этого есть все условия - аграрные вузы, интерес бизнеса и региональных властей, сообщил в среду в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев.

"В рамках реализации нацпроекта "Наука" мы предполагаем выйти на возможность формирования не менее 14 научно-образовательных центров аграрного профиля. Для этого есть все основания - активные аграрные вузы, находящиеся в этих же регионах сильные академические институты. И та индустрия, которая заинтересована в кооперации с образовательным и научным комплексом", - сказал Медведев.

Кроме того, по его словам, планируется создать 35 селекторных центров, среди которых селекционно-семеноводческие и селекционно-племенные. Базовые требования к таким центрам - обладание биоресурсными коллекциями и возможность реализации образовательных программ.

"И отдельное направление в нацпроекте "Наука" - создание не менее пяти агробиотехнопарков. В Рязани уже анонсировано создание [одного из них]. Идут переговоры с "ФосАгро" о возможности создания, "РусАгро" высказала заинтересованность в создании такого парка. Понятно, что экономические механизмы, организационно-правовая форма еще будет определена, но сама заинтересованность и бизнеса, и субъектов в реализации таких проектов должна быть поддержана с нашей стороны", - сказал замминистра.

Аграрные центры

По данным пресс-службы Минобрнауки РФ, аграрные НОЦ, помимо Рязанской области, могут быть созданы в следующих регионах: Белгородская область, Ставропольский край, Краснодарский край, Алтайский край, Ростовская, Воронежская, Тамбовская, Саратовская, Свердловская, Новосибирская, Орловская, а также Ленинградская области и Приморский край.

Деятельность аграрных НОЦ, как отмечается, будет направлена на развитие фундаментальных и поисково-ориентированных исследований. А селекционные центры как функциональные подразделения научных организаций выступят в рамках аграрного НОЦа в качестве центров научно-технологического трансфера результатов интеллектуальной деятельности.

"На базе центров будет вестись подготовка высококвалифицированных кадров нового формата для АПК, будут созданы условия для вовлечения талантливой и перспективной молодежи в науку, обеспечена академическая мобильность кадров, организованы программы дополнительного профобразования, объединен ресурсный потенциал участников сетевой инфраструктуры", - говорится в сообщении

"Отмечается, что аграрные НОЦ будут создаваться при поддержке и по инициативе регионов в форме консорциума подведомственных организаций Минобрнауки России и Минсельхоза России совместно с индустриальными партнерами.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.