В нацпроекте по производительности труда могут принять участие 15 тыс. предприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Участниками реализации национального проекта по повышению производительности труда в России могут стать около 15 тыс. несырьевых предприятий. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор "Федерального центра компетенции в сфере производительности труда" Николай Соломон на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Критерии участия: объем выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, доля иностранного капитала не превышает 25%, это должны быть предприятия из обрабатывающей промышленности, из жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, транспорта и строительства. Таких в стране 15 тыс.", - сказал он.

По словам Соломона, планируется, что до конца 2019 года предприятия из 36 регионов России смогут присоединиться к программе. На данный момент работа ведется примерно с 200 предприятиями.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.