К консорциуму исследователей больших данных присоединились 16 российских вузов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. К платформе Университетского консорциума исследователей больших данных, который создан для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных, в том числе социальных сетей и информации из открытых платформ, присоединились 16 университетов. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"16 университетов присоединились к платформе Университетского консорциума исследователей больших данных. Инициированный Томским государственным университетом и включающий, помимо ТГУ, еще пять федеральных университетов (САФУ, СВФУ, УРФУ, МГУ, НИУ ВШЭ), Консорциум создан для проведения совместных научных и прикладных исследований и решения социально-значимых задач с применением сбора и анализа данных социальных сетей и систем управления обучением вузов (LMS систем), а также информации из открытых платформ", - говорится в сообщении.

Соглашения о присоединении к платформе были подписаны на площадке образовательного интенсива "Остров 10-22", прошедшего в Сколковском институте науки и технологии с 10 по 22 июля. Среди подписавших соглашения: Дальневосточный федеральный университет, Крымский федеральный университет, Чеченский государственный университет, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и другие.

В соответствии с соглашением, вузы подключатся к платформе по сбору и анализу данных социальных сетей, организации совместных исследований и участие студентов, преподавателей и руководителей ВУЗа в проектно-ориентированной школе прикладного анализа данных. Эта школа ежегодно проводится командой Консорциума совместно с технологическими партнерами, среди которых, в частности, "Крибрум", Megaputer Intelligence, Forecsys, GoodsForecast, "Антиплагиат".

Среди задач, которые намерены решать участники консорциума, например, анализ благотворителей в России, исследование личности человека, выявление и удержание талантов, оценка качества жизни в регионе, прогнозирование политических предпочтений, развитие человеческого капитала и ряд других.

"Наша главная цель - создать реальные усилия для реализации совместных фундаментальных и прикладных исследований в области сбора и анализа больших данных. Фундаментом для организации реального сотрудничества университетов выступает наша школа по прикладному анализу данных. Школа апробирована на университетах Консорциума и поддержана рядом индустриальных партнеров", - сказал председатель Совета консорциума, научный руководитель лаборатории наук о больших данных и проблемах общества ТГУ Михаил Мягков, слова которого приводятся в сообщении.

О нацпроекте

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.