Минздрав предложил подключить бизнес к цифровой трансформации здравоохранения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения считает необходимым подключить к процессу цифровой трансформации отрасли частные медицинские и IT-компании. Такое предложение было озвучено на первом заседании отраслевой рабочей группы по цифровому здравоохранению при АНО "Цифровая экономика", говорится в сообщении организации.

Отраслевая группа по цифровому здравоохранению создана по решению наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика" для совместной деятельности государства и бизнеса в сфере цифровой трансформации сферы с учетом синхронизации нацпроектов "Цифровая экономика" и "Здравоохранение".

Как отметила сопредседатель рабочей группы, заместитель министра здравоохранения Елена Бойко, слова которой приводятся в сообщении, сейчас первоочередной задачей является определить круг проблем при выходе бизнеса к регулятору, а также, "как их устранить, как коммуницировать с частными медицинскими организациями, как тестировать новые технологии, чтобы они масштабировались и признавались медицинским сообществом". Для этого, по словам замминистра, нужны компетенции бизнеса, в частности в сфере инфраструктуры, программного обеспечения и подготовки регламентов и процессов.

Бойко также подчеркнула, что для цифровой трансформации здравоохранения, в первую очередь, необходимо построить информационную инфраструктуру, что предусмотрено нацпроектом "Цифровая экономика", в частности подключить социально значимые объекты (включая больницы) в регионах к интернету.

Кроме того, эксперты рабочей группы отметили важность нормативного регулирования сферы медицины, необходимого для обеспечения ее трансформации. "Предстоит подготовить большой объем нормативных изменений, чтобы устранить барьеры для оборота электронных документов, в том числе полисов ОМС, расширить в здравоохранении возможности применения искусственного интеллекта, развить телемедицину", - пояснил со своей стороны соруководитель отраслевой рабочей группы по цифровому здравоохранению, советник по индустрии здравоохранения ПАО "Сбербанк" Юрий Крестинский, которого цитируют в сообщении АНО.

Как добавили в АНО "Цифровая экономика", окончательный состав отраслевой группы по здравоохранению будет сформирован до конца июля. По словам директора по отраслевым направлениям АНО Павла Анисимова, ее участниками станут не просто представители компаний, а люди, обладающие соответствующими компетенциями. Следующее заседание группы запланировано на сентябрь.