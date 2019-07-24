Нижегородцы предложили открыть арт-пространство на месте шламонакопителя "Белое море"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Жители Нижегородской области предложили открыть новое арт-пространство или создать фестивальную площадку на месте шламонакопителя "Белое море" на полигоне ТБО "Игумново". Об этом в среду ТАСС сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, закончить работы по рекультивации и консервации полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" подрядчик планирует в апреле 2020 года. В настоящее время идет сбор предложений о том, что должно в дальнейшем появиться на территории шламонакопителя.

"Сейчас на объекте накопленного экологического вреда идет финальный этап рекультивации - его покрывают растительным грунтом и биоматами. Пока нижегородцы больше склоняются к варианту оставить "Белое море" зеленой лужайкой и ничего здесь не строить. Но в лидерах также создание фестивальной площадки и арт-пространства", - сказал Никитин.

Завершится сбор предложений 1 августа. До этого времени свои предложения можно оставить в профильных группах министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в социальных сетях. После завершения сбора предложений будет сформирована экспертная комиссия, в которую войдут специалисты регионального министерства экологии, а также общественники, средства массовой информации и блогеры.

"Они рассмотрят все предложения и сформируют окончательный список объектов, которые могут появиться на месте шламонакопителя "Белое море". Этот список будет вынесен на общественные обсуждения", - уточнил Никитин.

Кроме того, в настоящее время активно ведутся работы на двух других объектах накопленного экологического вреда, которые рекультивируются в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Это свалка промышленных отходов "Черная дыра" и полигон ТБО "Игумново".

По данным пресс-службы губернатора, на "Черной дыре" в настоящее время уже обезврежено больше тысячи кубометров отходов. Ведутся работы по снятию зараженного грунта с береговой линии. На полигоне "Игумново" продолжается укладка геотекстиля и газодренажных слоев матов. Это необходимо для того, чтобы свалочные газы уходили в воздух. Также на полигоне идут работы по монтажу трубопровода для сбора фильтрата, прокладывается напорная канализация до локальных очистных сооружений.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".