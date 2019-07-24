Котюков: созданные на интенсиве "Остров" проекты будут выполнены в новом учебном году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Разработанные участниками интенсива "Остров 10-22", который прошел в июле на базе Сколковского института науки и технологий, 300 проектов по развитию образовательной, исследовательской составляющей вузов, а также по совершенствованию системы управления университетами будут осуществлены в новом учебном году. Об этом сообщил в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Наследие образовательного интенсива - это 300 практических проектов, которые подготовлены университетскими командами по развитию образовательной, исследовательской составляющих, по совершенствованию системы управления вузами, будут реализованы в самое ближайшее время, в новом учебном году. И мы рассчитываем, что они дадут серьезный вклад в достижение тех целей, которые у нас есть в национальных проектах", - сказал Котюков.

По его словам, без серьезной модернизации образовательных программ, без серьезной настройки исследовательских проектов достаточно трудно обеспечить достаточно амбициозных целей национальных приоритетов.

"Мы считаем принципиально важным сверку часов и обмен лучшими практиками. Как раз для такой задачи в летний период между учебными годами прошел образовательный форум <…> В фокусе нашего внимания была включенность университетов в вопросы научно-технологического развития, в вопросы реализации нацпроектов, программы цифровая экономика и Национальной технологической инициативы", - сказал министр, добавив, что всего прошло более двух тысяч мероприятий образовательной и деловой программы

Котюков также отдельно отметил модуль "Острова", который был посвящен вопросам формирования научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. Так, 18 регионов, включая пять, создание НОЦ в которых ранее было утверждено правительством, представили программы таких центров. "За прошедшие 12 дней мы серьезно продвинулись в этом направлении. Некоторые команды нас приятно удивили, когда представляли свои проекты на защиту, они уже не так сильно отставали от первых пяти, которые начали работать раньше других", - пояснил Котюков.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

Образовательный интенсив

"Остров 10-22", который прошел с 10 по 22 июля в Сколтехе, организован Министерством науки и высшего образования, Университетом "20.35", АНО "Платформа НТИ", Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", Российской венчурной компанией, АНО "Цифровая экономика" и EdCrunch.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. В интенсиве приняли участие 100 университетских команд во главе с ректорами вузов из 72 регионов страны, команды потенциальных научно-образовательных центров, предприниматели, ученые и представители органов власти.