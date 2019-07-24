Нацпроект "Культура" позволил возобновить работу автоклубов во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 24 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи нового автоклуба Юрьев-Польскому районному центру культуры и досуга состоялась в среду во Владимирской области. Благодаря нацпроекту "Культура" артисты райцентра смогут путешествовать с концертами и кинопоказами по отдаленным деревням и селам, сообщил ТАСС директора центра досуга Павел Пантелеев.

"Свою работу в отрасли культуры в 80-х годах прошлого века я начинал как раз в агитбригадах - у нас были автобусы, часто выезжали к людям. На базе агиткультбригад были созданы семь народных коллективов, которые сегодня составляют костяк нашего центра досуга. К сожалению, в 2001 году эта работа прекратилась, и сегодня мы гордимся, что у нас теперь есть новый автобус, и мы сможем возить наше искусство к жителям отделенных местечек", - рассказал он.

Не считая райцентра, в состав Юрьев-Польского района входит 148 населенных пунктов, а клубов там работает всего два десятка, втрое меньше, чем 35 лет назад, продолжил Пантелев. После прекращения работы агиткультбригад старосты сел неоднократно просили работников культуры приезжать с концертами, показывать фильмы. Практика выездов туда, где нет стационарных клубов и домов культуры, возобновилась с начала 2019 года - на стареньких автобусах, оставшихся еще со времен агитбригад, артисты совершили уже 200 выездов. Теперь им на смену в Юрьев-Польский передали современную 16-местную "Газель", оборудованную электрогенератором, микрофонами, звуковой аппаратурой и местами для хранения костюмов.

"Вот недавно мы с народным ансамблем "Напевы Ополья" приехали в село. Люди собираются, приносят лавки, и мы поем перед ними, и они подпевают. У них отдушина. Я играю на гармошке, на балалайке, мой напарник - на баяне, девчонки поют. Люди помнят нас еще с 80-х годов, радуются. Поем с жителями "Ой, цветет калина", "Россияночка", - добавил Пантелеев.

Обычно в каждом селе артисты проводят не больше пары часов - за один день выступают на нескольких площадках, которые порой разделяют десятки километров. С наступлением лета удалось возобновить практику кинопоказов - сельские кинолюбители, а в основном это женщины пожилого возраста, попросили привезти им "Любовь и голуби". С погодой повезло, фильм смотрели под открытым небом. Сотрудники центра досуга также проводят веселые праздники села.

Автоклубы отправятся в другие районы

В 2018 году в области было только пять передвижных культурно-досуговых учреждений, да и в целом проблема транспорта для перевозки творческих коллективов в муниципалитетах стоит довольно остро. В прошлом году в регион поступили пять новых машин. В течение ближайших пяти лет планируется приобретать как минимум по одной единице транспорта в год. По словам директора департамента культуры администрации Владимирской области Алисы Бирюковой, благодаря реализации нацпроекта "Культура" работа автоклубов получит новое развитие.

"В 2021 году при федеральной поддержке 18,61 млн рублей в рамках проекта будет приобретено четыре автоклуба. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей: комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование", - уточнила Бирюкова.

В Юрьев-Польском центре досуга уже строят планы работы автоклуба на зимнее время - концерты можно будет устраивать в виде посиделок в домах, с чаем и пирогами. Обсуждаются идеи кинопросмотров.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.