Минтранс прокомментировал заявление Счетной палаты о расходовании средств на нацпроекты

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Исполнение финансовых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году предусмотрено во второй половине года, на данный момент планируемый объем финансирования даже перевыполнен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса, комментируя опубликованные в среду главой Счетной палаты Алексеем Кудриным оперативные данные по расходованию средств на реализацию нацпроектов в первом полугодии 2019 года.

Согласно информации Счетной палаты, самые низкие показатели расходования бюджетных средств у нацпроектов "Повышение производительности труда и поддержка занятости" (17,7%), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (12,2%), "Экология" (11,6%) и "Цифровая экономика РФ" (8,3%).

"Исполнение финансовых показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрено во второй половине года. Это связано с тем, что дорожная деятельность в нашей стране носит ярко выраженный сезонный характер <...> Авансирование дорожной деятельности не предусмотрено, - сообщили в Минтрансе. - По итогам полугодия планировалось исполнение финансовых обязательств в объеме 14,59 млрд рублей. Фактически прогнозный показатель перевыполнен, и за два квартала составляет 15,56 млрд рублей. Было запланировано по итогам второго квартала освоить 12,35% средств, фактическое исполнение составило 13,2%".

Как пояснили в пресс-службе ведомства, в большинстве субъектов проводить дорожные работы невозможно до наступления апреля - мая. "Они осуществляются в весенне-летний период с учетом географических и климатических особенностей регионов. Оплата производится после завершения работ и приемки объектов, в том числе при участии общественных контролеров. Приемка работ будет жесткой, предусмотрен выборочный контроль качества. Исполнители должны четко понимать, что плохую работу им придется переделывать", - добавили в Минтрансе.

На данный момент в план-график торгов по выполнению дорожных работ включено порядка 99%, или 6287 объектов. Из них 6092 (96%) законтрактовано.

"Ряд субъектов РФ уже показывают высокий процент выполнения программ дорожных работ. Помимо Белгородской области, которая еще в июне завершила их полностью, хороший показатель у Хабаровского края - более 70%. Больше половины объема работ сделано в Удмуртской Республике, Тульской, Самарской, Пензенской, Ивановской, Воронежской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан. В целом по стране процент проведенных работ в рамках федерального проекта "Дорожная сеть", входящего в состав нацпроекта, составляет 27,3% при общей площади дорожных объектов 126,3 млн кв. м",- сообщили в Минтрансе.

О дорожном нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.