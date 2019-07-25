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Путин поручил кабмину обеспечить принятие законов для реализации нацпроектов в 2019 году

Сделать это будет нужно до 15 декабря

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие законов, необходимых для реализации национальных проектов в 2019 году. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам прошедшего 3 июля совещания главы государства с членами кабмина.

"Обеспечить принятие федеральных законов, необходимых для нормативно-правового обеспечения в 2019 году реализации национальных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации", - отмечается в документе. Сделать это будет нужно в срок до 15 декабря.

Также кабмину предстоит до 15 августа совместно с Банком России и ФСБ РФ обеспечить формирование согласованной позиции в отношении проектов федеральных законов, предусматривающих регулирование цифровых финансовых активов и привлечение финансовых ресурсов с использованием цифровых технологий.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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